Mourinho e il Triplete sulla panchina dell‘Inter. Il ricordo è ancora vivido, come se fosse ieri. Invece sono passati quasi dieci anni da quel momento magico, tanto per l’Inter quanto per il tecnico portoghese. Difficile ripetere stagioni simili e per questo – ma anche per altri ragioni – né l’Inter né Mourinho hanno vissuto emozioni esaltanti all’indomani del Triplete.

E arrivando ad oggi, a pochi mesi dall’esonero di Mourinho dalla panchina del Manchester United, lo Special One esce allo scoperto, e in un’intervista alla Rosea fa il punto sulle sue volontà:“Cerco un club simile alla mia Inter, voglio una squadra coinvolgente. In Italia la qualità è cresciuta, le grandi cercano di attaccare il dominio della Juve: tra un po’ la Serie A sarà divertente. Un domani tornerei all’Inter? A questa domanda preferisco non rispondere, ma per il futuro cerco un club in cui ci siano empatia totale, coinvolgimento e persone felici di lavorare. A Milano tutto questo c’era”.

Certi amori non finiscono, dunque, e rivedere un domani Mourinho sulla panchina dell‘Inter non appare un’eresia; secondo La Repubblica Mourinho sarebbe il secondo nome per la panchina dei nerazzurri, alle spalle dell’ex tecnico della Juventus Antonio Conte. Ma ai vertici del club è ancora forte l’influenza dell’ex presidente Massimo Moratti, che potrebbe consigliare a Steven Zhang di virare proprio su Mourinho piuttosto che puntare su Conte.

Mourinho trova spazio anche sui quotidiani inglesi. In un intervista rilasciata ieri al Telegraph, lo Special One lancia messaggi chiari circa il suo futuro:”Non ho fretta, per la mia prossima squadra voglio scegliere bene la struttura giusta, dove non ci possano essere conflitti interni. Voglio lavorare con persone che mi amano“.

Messaggi d’amore – quanto mai nostalgici – quelli di José. Spalletti è avvisato: per tenersi stretta la panchina nerazzurra dovrà centrare obiettivi importanti, anche se comunque lontani da quelli raggiunti dal collega portoghese.