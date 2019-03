Calciomercato Inter. Beppe Marotta in conferenza stampa – a quanto riporta il Corriere dello Sport- in apertura oggi, torna a fare un pensierino su Malcom, nonostante non abbia fatto una stagione poi tanto prosperosa, 5 presenze e 3 gol con la maglia del Barcellona. “La verità è che Malcom è stato acquistato come una sorta di “assicurazione” per Dembelé, che nella sua prima stagione aveva avuto problemi di ambientamento, con qualche eccesso fuori dal campo – si legge -. Beh, in questa sua seconda annata, il francese sembra essersi preso definitivamente la scena e quindi al brasiliano sono rimaste solo le briciole. Con davanti le medesime prospettive anche per la prossima stagione, avrebbe senso insistere?

Probabilmente no. Ed è il tasto su cui l’Inter vorrebbe battere, bussando alla porta del Barcellona. Ausilio infatti ha fatto un paio di giri in Europa, sia in occasione della gare di Champions, sia per le prime gara di qualificazione ai prossimi Europei. Così, magari una delle sue tappe potrebbe essere stata proprio la Catalogna, visto che, in Champions, c’è stato proprio il match di ritorno tra la squadra blaugrana e il Lione. Ad ogni modo, le possibilità nerazzurra saranno più chiare solo nelle prossime settimane. L’idea è quella di proporre nuovamente un prestito. Stavolta però, non avendo più le limitazioni del settlement agreement e, nello specifico, nella compilazione della lista Uefa, non si può escludere nemmeno l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Servirà, evidentemente, un incastro di cifre, tra quella per il prestito, inevitabilmente oneroso, e quella per l’acquisto a titolo definitivo, visto che il Barcellona, l’estate scorsa, ha deciso di investire oltre 40 milioni di euro“.