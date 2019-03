Calciomercato Milan, è Chiesa l’asso Champions per Gattuso?

Il Milan pensa in grande ed in vista del prossimo calciomercato potrebbe riservare ai propri tifosi numerose sorprese: Piatek e Paquetà sono state fino ad ora scommesse vinte da parte della società rossonera e per il futuro la linea che intende perseguire la dirigenza del Diavolo sarà ancora quella legata ai giovani. Giovani e magari italiani.

In questo senso un’importante indizio di calciomercato è stato rilanciato oggi da Tuttosport che ha inserito la società rossonera tra le pretendenti al gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. Il calciatore Viola è tra i prospetti di maggior talento del calcio italiano ed europeo ed anche in questa stagione si sta confermando sui livelli altissimi già mostrati lo scorso campionato. Per questo motivo sul figlio d’arte si è indirizzato l’interesse dei principali club italiani ed europei, pronti ad una vera e propria asta per l’esterno d’attacco della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società rossonera vorrebbe come colpo da novanta il calciatore della Fiorentina. Le ultime prestazioni della squadra di Gattuso lasciano presagire un finale di stagione molto positivo per i rossoneri che potrebbero culminare la propria stagione con il raggiungimento del tanto ambito piazzamento tra le prime quattro del campionato che darebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Se così sarà a beneficiarne saranno anche le casse rossonere che grazie agli introiti derivanti dal piazzamento in Champions League potranno tentare nel prossimo calciomercato il colpo Chiesa. Il giovane della Fiorentina si integrerebbe a meraviglia nel 4 – 3 – 3 di Gattuso e complici anche le difficoltà attuali di Suso, la cui permanenza a Milanello appare oggi non così scontata, l’esterno figlio del grande ex bomber Enrico potrebbe diventare l’obiettivo numero uno del prossimo calciomercato del Milan. Per comprendere, però, quali potranno essere i margini di manovra del Milan sul mercato si dovrà aspettare la nuova risposta del TAS al ricorso presentato dopo l’ultima sentenza della UEFA e quale sarà il giudizio dell’organo sui conti 2017/2018. Anche se i colpi Paquetà e Piatek lasciano ben sperare i tifosi rossoneri anche in vista della prossima estate quando il Milan potrebbe iscriversi alla corsa per l’assalto al talento Chiesa.