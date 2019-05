Mercato Juventus, il Bayern Monaco su Dybala: 80 milioni per convincere Agnelli

In attesa di capire chi siederà sulla panchina bianconera il mercato Juventus inizia a muoversi in vista della prossima stagione. Se da un lato per le scelte di mercato in entrata molto dipenderà dalle valutazioni che verranno fatte dal nuovo allenatore della Juventus dall’altra parte, per quanto riguarda le possibili cessioni, la società bianconera dovrà fare i conti anche con lo stato d’animo dei giocatori attualmente nella rosa della squadra, soprattutto con quelli che hanno chiuso la stagione 2018/2019 un po “imbronciati”.

E’ il caso dell’attaccante argentino Paulo Dybala, reduce da una stagione abbastanza deludente chiusa con soli 5 gol all’attivo e con la sensazione di essere stato il giocatore bianconero che più di tutti ha risentito in negativo dell’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. Proprio sul futuro dell’attaccante ex Palermo si concentra in questa fase il mercato Juventus con la possibile cessione della Joya divenuta settimana dopo settimana sempre più probabile.

Mercato Juventus, in uscita Dybala?

Il futuro del numero dieci della Juventus sembra essere oggi più che mai in bilico dopo una stagione non esaltante vissuta con la presenza di Cristiano Ronaldo apparsa quasi come un “macigno” difficile da sopportare per il giocatore argentino. Nonostante l’andamento altalenante vissuto nella scorsa stagione Dybala continua ad avere numerosi estimatori in giro per l’Europa ed il suo valore, nonostante tutto, continua ad essere ritenuto molto alto dalla dirigenza bianconera. Tra le formazioni che sembrano essere in pole per accaparrarsi l’argentino in caso di addio anticipato dai bianconeri è il Bayern Monaco, che già da tempo segue con molta attenzione l’attaccante bianconero.

La società campione di Germania si trova in una fase molto delicata dovendo gestire una sorta di ricostruzione della squadra dopo gli addii dei veterani Robben e Ribery. Proprio Dybala potrebbe essere il colpo da novanta del Bayern Monaco, da piazzare per avviare un nuovo ciclo vincente in Germania ed in Europa. A confermare l’interesse dei campioni di Germania nei confronti dell’attaccante argentino è stata la stessa stampa tedesca che ha ribadito il gradimento della società bavarese nei confronti della Joya spingendosi anche oltre.

Mercato Juventus, 80 milioni dal Bayern per Dybala?

Le voci che arrivano dalla Germania danno il Bayern Monaco in piena caccia a Dybala, l’attaccante argentino che potrebbe essere parte integrante del nuovo ciclo che in Baviera sperano di poter aprire dopo gli addii di Robben e Ribery. Secondo la stampa tedesca il Bayern avrebbe già mosso i primi passi con la Juventus rendendo manifesto il proprio interesse nei confronti del giovane argentino: in termini economici la società tedesca sarebbe pronta ad un investimento di circa 80 milioni di euro per strappare la Joya alla Juventus.

Nonostante queste presunte cifre la posizione della società bianconera sembra essere chiara: pur ribadendo la fiducia nei confronti del giocatore argentino la Juventus sarebbe pronta a trattare per una cifra non inferiore ai cento milioni di euro. Soldi questi che andrebbero a finanziare il mercato Juventus 2019/2020 alla ricerca di quei giocatori in grado di far compiere alla società bianconera quell’ulteriore salto di qualità per provare a competere anche nella prossima stagione con i top club d’Europa per la conquista della Champions League