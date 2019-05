Proprio ieri avevamo parlato del ritorno a casa Milan di Andrè Silva, dopo che il Siviglia non ha rinnovato il suo contratto (potete leggere la notizia qui: Calciomercato, Andrè Silva torna a casa Milan ). Si era parlato anche di un possibile futuro rossonero per l’attaccante portoghese, che però sembra già essere andato in fumo. Proprio nelle ultime ore, infatti, le possibilità di Andrè Silva di restare al Milan si sono drasticamente ridotte, in quanto il suo ritorno durerà giusto il tempo di trovargli una nuova squadra. Nel mercato Milan, infatti, c’è bisogno di nuovi importanti acquisti e idee geniali di mercato, per una squadra che, dopo un anno tentannate, deve riconquistare le prime posizioni della classifica. Idee che in questo caso provengono dalla Francia in quanto sarebbe possibile, infatti, un maxi scambio Thauvin-Silva.

Scambio Silva-Thauvin, come avverrebbe

I media francesi parlano di un’idea che potrebbe accontentare Francia e Italia: i rossoneri, che stanno puntando con forza Florian Thauvin, potrebbero usare come pedina di scambio proprio Andrè Silva, che tanto piace ai marsigliesi. L’attaccante francese è infatti prossimo a lasciare l’Olympique Marsiglia e il club rossonero ne vuole approfittare per arricchire la propria rosa con elementi di grande livello. L’intesa con il Marsiglia potrebbe quindi andare a buon fine grazie all’idea di Gazidis. L’operazione scambio di 80 milioni di euro sarebbe uno dei primi colpi di mercato del Milan, che con 20 milioni cash e 30 del cartellino di Silva, riuscirebbe a soddisfare le richieste del club francese. Per Florian Thauvin il club rossonero avrebbe pronto un quinquennale da oltre 3 milioni a stagione. Il futuro di Silva, potrebbe quindi essere in Francia: se non fosse all’OM, potrebbe essere al Monaco, squadra con la quale il procuratore del portoghese, Jorge Mendes, ha ottimi rapporti. Nel frattempo attendiamo di sapere se lo scambio Silva-Thauvin potrebbe diventare realtà.