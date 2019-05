Il Napoli si tuffa sul mercato: mentre il 60% dei club di Serie A copre i buchi lasciati in panchina, il Napoli pensa alle lacune nella squadra e non si ferma al solo Di Lorenzo

Il Napoli prova ad anticipare tutti sul mercato. Chiuso già l’affare Di Lorenzo, il Napoli non sembra disposto a fermarsi. Dopo una stagione di rimpianti ma di intermezzo (non è stato facile il passaggio da Sarri ad Ancelotti) si studia a come colmare il gap sulla Juve ma anche sulle big d’Europa. Ancelotti ha già in mente qualche nome per riuscire nell’intento.

NAPOLI-DI LORENZO: LA TRATTATIVA

Il difensore dell’Empoli classe 1993 dopo una buona stagione con i toscani (38 presenze 5 gol e 3 assist) è pronto al salto di qualità e vestirà la maglia azzurra (questa volta del Napoli) per la prossima stagione.

Di Lorenzo in giornata ha effettuato le visite mediche, si aspetta solo la firma e la deposizione del contratto in Lega. Il difensore passerà a titolo definitivo al Napoli dall’Empoli per una cifra di 9,5 milioni di euro e firmerà un contratto quinquennale da 1,2 milioni a stagione che lo legherà fino a Giugno 2024 con il Napoli.

Dopo un una breve intromissione da parte dell’Atletico Madrid la trattativa sembra essersi conclusa. Il difensore è felice di passare al Napoli di Ancelotti. “Sono contento di poter giocare la Champions e di essere allenato da Ancelotti“.

NAPOLI-MERCATO: TUTTI I NOMI DOPO DI LORENZO

Il Napoli però non sembra fermarsi qui. Dopo l’affare Di Lorenzo punta già ad altri rinforzi: messa un po in sottofondo la situazione Ilicic, il Napoli sembra di nuovo piombare su Rodrigo De Paul (centrocampista dell’Udinese) e Lozano (attaccante del PSV). Quest’ultimi sembrano essere pedine fondamentali per il tecnico azzurro a cui non sembra voler rinunciare anzi, sono i due nomi che servirebbero al Napoli per colmare il vuoto a detta di Ancelotti. Al momento però non ci sono trattative avviate solo contatti e voci, nelle prossime ore avremo aggiornamenti, ma il Napoli sembra voler bruciare i tempi e la concorrenza sul mercato.