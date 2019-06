Antonio Barreca si prepara a riabbracciare il nostro campionato

Antonio Barreca, ex difensore del Torino, è reduce da una esperienza all’estero, vissuta tra l’Inghilterra e la Francia. Prima al Monaco, dove ha vissuto una prima parte di stagione molto difficile come tutto il club monegasco. Poi da gennaio, in prestito al Newcastle dove con Rafa Benitez come allenatore, ha collezionato una sola presenza. Due esperienze molto deludenti che hanno rallentato il percorso di crescita del giocatore. Così, in questo calciomercato, potrebbe profilarsi per lui un ritorno in Serie A.

Il Grifone sulle tracce di Barreca

Barreca, dunque può rappresentare un buon affare per tante squadre del nostro campionato e per lo stesso calciatore torinese che ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione deludente tra Ligue 1 e Premier League. E ci sarebbe già una squadra italiana che si sarebbe fatta avanti. Secondo quanto scritto da Sky Sport, il Genoa starebbe intavolando una trattativa con il Monaco, proprietario del cartellino, per avere il difensore classe 1995. L’affare sarebbe molto vicino alla fumata bianca, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nel caso andasse in porto l’affare, il Grifone si assicurerebbe un esterno difensivo sinistro di grande corsa, anche se potrebbe rappresentare una scommessa sia per la squadra genoana, reduce da una stagione difficile come lo stesso Barreca.