Calciomercato Lazio: Lazzari e Jony sempre più vicini

Il calciomercato della Lazio del presidente Claudio Lotito in queste ultime ore sta ruotando su due acquisti che sembrano essere molto vicini, ovvero l’esterno destro della Spal Manuel Lazzari e Jonathan Rodríguez Menéndez detto Jony, centrocampista di proprietà del Malaga.

Per Lazzari, la società estense ha chiesto 15 milioni, cifra che la Lazio vuole abbassare inserendo delle contropartite tecniche, prima su tutti il centrocampista Alessandro Murgia che ha giocato nella Spal nella seconda parte di stagione in prestito e che ha convinto il tecnico Leonardo Semplici, il secondo giocatore che interessa all’allenatore dei ferraresi dovrebbe essere uno tra Danilo Cataldi, Cristiano Lombardi e Patric con quest’ultimo che sembra il favorito per approdare in Emilia.

Nei prossimi giorni ci sarà l’accelerata decisiva: per la società biancoceleste è un ottimo acquisto perchè Lazzari, dotato di grande velocità e dinamismo, oltre a giocare come laterale destro di centrocampo, all’occorrenza può fare anche il terzino e sarebbe l’ideale per il 3-5-2 che attua il tecnico Simone Inzaghi che è lo stesso modulo utilizzato dal suo collega Semplici alla Spal.

Per quanto riguarda il centrocampista spagnolo Jony che quest’anno ha giocato nell’Alaves un’ottima stagione collezionando 36 presenze con 4 reti e 11 assist , è un mancino che gioca prevalentemente sulla fascia; il Malaga ha dato l’ok per il trasferimento che dovrebbe essere ufficializzato all’inizio della prossima settimana; la Lazio ha bruciato la concorrenza del Valencia che era molto interessato al giocatore. Il cartellino dovrebbe costare 2 milioni, mentre a Jony verrà fatto firmare un quadriennale da 1,5 milioni a stagione.