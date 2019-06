Calciomercato Milan, obiettivo Torreira. Il vero sogno del mercato rossonero è lui: Lucas Torreira, regista uruguaiano dell’Arsenal. L’ex sampdoriano vuole tornare in Italia, visto che a Londra lui e la sua famiglia non si sono ambientati molto bene. L’ostacolo è rappresentato dalla richiesta dei Gunners: 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra importante, ma evidentemente adeguata al valore del 23enne regista uruguagio. Il Milan sta tentando la strada del prestito, molto oneroso, con diritto di riscatto. Questa possibilità non sta riscaldando più di tanto l’Arsenal, ma siamo solo all’inizio della trattativa. Una mano ai rossoneri potrebbe darla Dani Ceballos. Il giovane centrocampista spagnolo del Real Madrid è nel mirino dell‘Arsenal. Proprio Ceballos potrebbe essere l’erede di Torreira con la maglia dei Gunners.

Calciomercato Milan, le mosse rossonere su Torreira. Marco Giampaolo e Ivan Gazidis, sono questi i due assi che il Milan può giocare nella partita per Torreira. Il tecnico milanista ha già avuto l’uruguaiano alla Sampdoria, facendolo esprimere su altissimi livelli. L’amministratore delegato ha un rapporto privilegiato con l’Arsenal, visto la sua militanza nella dirigenza dei Gunners. Sembra tuttavia piuttosto chiaro che il Milan, per arrivare a Torreira, dovrà compiere un grosso sacrificio sul mercato. Suso sembra destinato a rimanere, così come Donnarumma. L’indiziato numero uno per lasciare Milanello sembra Kessié. L’ivoriano, impegnato in Coppa d’Africa, potrebbe finire proprio all’Arsenal in uno scambio con Torreira. Anche perché il mercato milanista è tutto incentrato sul centrocampo. Servono piedi a buoni a Giampaolo. Eccome se servono.

Calciomercato Milan, i rossoneri aspettano De Rossi e Veretout

Calciomercato Milan, attesa per De Rossi. E’ uno dei giocatori più corteggiati in questi giorni di mercato. Daniele De Rossi sfoglia la margherita, sapendo la grande stima che l’ambiente rossonero nutre per lui. Sopratutto Marco Giampaolo. Così Alfredo Pedullà ieri sugli schermi di Sportitalia:“Fiorentina e Bologna possono essere – come anticipato – altre due opzioni considerato il grande rapporto che De Rossi ha rispettivamente con Montella, Pradè e Sabatini. Ma il Milan rappresenterebbe una nuova, eccitante, scommessa con la benedizione di tutti. Ora è una traccia, sia pure importante, presto avremo qualche indizio in più, rispettando la volontà di Daniele che intende scegliere con calma. Sapendo che i corteggiatori non mancano, soprattutto uno in casa rossonera”.

Calciomercato Milan, si insiste per Veretout. Altro nome spendibile per la mediana rossonera è quello del francese della Fiorentina. Su Veretout c’è anche la Roma, senza dimenticare il Napoli. Il 26enne ex Aston Villa e Saint Etienne piace a tanti, ma il Milan sembra al momento la squadra più interessata. Veretout sarebbe molto utile a Giampaolo, mettendo al servizio dei rossoneri la sua forza fisica e la sua duttilità. Sul fronte terzino sinistro si insiste per Teo Hernandez. Prima però Maldini vorrebbe cedere Rodriguez, mentre Laxalt potrebbe restare. Grand Hotel Milanello, gente che viene e gente che va.