Incredibile Buffon: vicinissimo il suo ritorno alla Juventus

In queste ultime ore sta per materializzarsi un incredibile ritorno alla Juventus, ovvero quello di Buffon, portiere bianconero che per diciotto anni aveva difeso la porta dei bianconeri e che nella scorsa stagione ha giocato in Francia nel Psg (25 presenze complessive), ottenendo però solamente la vittoria in Ligue 1.

Dunque uno dei giocatori più importanti della storia del club piemontese è pronto a tornare a casa per fare la riserva senza nessun problema del titolare polacco Wojciech Szczesny che dopo la cessione di Buffon la scorsa estate, in questa stagione è stato l’indiscusso numero uno della porta juventina.

Il portiere classe ’78 firmerà un contratto di un anno per poi a fine campionato entrare nei quadri dirigenziali della Juventus come già aveva concordato con il presidente Andrea Agnelli la scorsa estate, quando aveva salutato tutti per la nuova avventura francese. In realtà in questi ultimi giorni il Porto si era fatto avanti concretamente per acquistare Buffon, visto che Iker Casillas si è ritirato dopo il problema cardiaco avuto il mese scorso, ma alla fine il richiamo della sua ex squadra ha prevalso su tutto.

Nel prossimo weekend il giocatore rientrerà a Torino dalle vacanze trascorse in Corsica e lunedì incontrerà il suo agente Silvano Martina per sistemare gli ultimi dettagli.

Intanto il club piemontese per ufficializzare l’acquisto, dovrà cedere Mattia Perin, che quest’anno ha fatto il secondo con alterne fortune, ha comunicato di cambiare aria voler fare il titolare in un’altra squadra anche in previsione degli Europei in programma il prossimo giugno. Roma, Siviglia e Milan (in caso di cessione di Gianluigi Donnarumma), le più interessate al momento.