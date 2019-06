Inter: inizia la rivoluzione di Conte

Dopo 10 giorni senza respiro Conte il top player metaforico come l’ha soprannominato l’amministratore delegato nerazzurro Marotta,si concederà un paio di giorni di vacanza per essere pronto alla sua prima conferenza stampa da allenatore dell’Inter il 7 luglio giorno del raduno ad Appiano Gentile prima del ritiro svizzero di Lugano che sarà fondamentale per costruire la sua nuova Inter,Conte ha già chiarito a tutti come lavorare in serenità e senza problemi sui campi del Lugano che non hanno possibilità di accesso al pubblico mentre lo stadio”Cornaredo” si sta facendo il look per la partita del 14 luglio tra i nerazzurri e i padroni di casa del Lugano.Soltanto nell’amichevole contro gli svizzeri, i tifosi interisti avranno la possibilità di vedere da vicino la nuova Inter di Conte per cui è già al lavoro Gabriele Oriali nelle prossime ore sarà ufficializzato il ritorno dell’ex calciatore nerazzurro ad Appiano Gentile ,sarà il nuovo club manager nerazzurro e farà il collante tra squadra e società.

Barella e Dzeko arriveranno in ritiro

Per il 7 luglio Antonio Conte saprà sicuramente di poter contare su Nicolò Barella anche se il centrocampista di Cagliari sarà in vacanza dopo gli europei dell’under 21 ,con il presidente del Cagliari Giulini bisogna definire solo le contropartite tecniche giuste quelle che mancano anche per perfezionare con la Roma l’acquisto di Edin Dzeko che dovrebbe arrivare in tempo per l’inizio del ritiro ,difficilmente Conte avrà a disposizione Romelu Lukaku l’arivo del’attaccante belga dipende dalla partenza di Icardi e sembra quasi impossibile trovare una soluzione prima del ritiro.La volontà di Lukaku è nota a tutti dopo le dichiarazioni di ammirazione per Conte e l’incontro con l’inter con il suo agente Federico Pastorello e lo scoglio è rappresentato dal Manchester United che vuole incassare 75 milioni dalla cessione del belga.