L’Inter di Conte sta prendendo sempre più forma ogni giorno che passa, e in chiave mercato la sua presenza sta decisamente cambiando le carte in tavola. Se prima con Spalletti l’appeal nerazzurro era ai minimi storici, ora con l’ex Chelsea ecco spuntare vecchi pallini che non vedrebbero l’ora di tornare all‘Inter, in cerca di riscatto.

INTER, KOVACIC VUOLE CONTE

Mateo Kovacic non sembra più solo un sogno. Il centrocampista croato dopo il prestito al Chelsea sarà costretto a tornare al Real Madrid, dove però Zidane ha già fatto intuire che saranno previsti grossi cambiamenti a centrocampo. circolano da mesi i nomi di Eriksen e Pogba, entrambi titolari inamovibili che di fatto relegherebbero Kovacic alla panchina. Per questo motivo secondo quanto riporta stamattiona Il Corriere dello Sport, il croato avrebbe espresso la volonta di cambiare aria, con l’Inter come prima priorità. Il croato non andrebbe ad intaccare l’affare Barella, non solo perché i due sono compatibili, ma soprattutto perché il croato percepisce 4 milioni, e non ci sarebbe da tener conto delle spese di cartellino. Si sta valutando insieme all’agente del giocatore la possibilità di un trasferimento a Milano con la formula del diritto di riscatto. Resta solo da convincere il Real ad accettare questa soluzione, ma pare non esserci troppe difficoltà a riguardo.