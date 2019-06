Inter:si accende il mercato estivo

L’arrivo benefico di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter influenza in maniera positiva il mercato dell’Inter giocare per l’Inter e per Conte è un desiderio che accomuna tanti calciatori non solo italiani e orienta la scelta dei più contesi. Niccolò Barella è vicino a diventare uno dei valori aggiunti dell’Inter di Conte all’ordine del tecnico leccese,l’inserimento del Milan e della Roma non preoccupa minimamente la dirigenza nerazzurra che è ormai prossima ad ufficializzare l’acquisto di uno dei centrocampisti più promettenti in Italia ,l’accordo con il calciatore è stato già formalizzato nei minimi dettagli,5 anni di contratto a 2,5 milioni di euro a stagione mentre la trattativa del Cagliari è ormai prossima alla chiusura,una volta limati i dettagli che riguarda la contropartita tecnica da aggiungere ai 30 milioni di euro garantiti ai sardi da Suning,la società sarda otterrà il cartellino di Di Marco,il prestito dell’ex difensore del Parma Bastoni e forse l’italo-brasiliano Eder. Il vero colpo dell’Inter ha un nome: Romelu Lukaku che ha apparentemente manifestato la sua volontà di ritornare a lavorare con Conte, con l’Inter è tutto fatto ma la trattativa con il Manchester United non è semplice vista la richiesta di 70 milioni di euro un segnalo però arriva dal sito ufficiale dei red devils che nell’articolo principale della prossima stagione di Premier hanno preferito di non inserire foto di Lukaku mettendo in risalto altri calciatori per l’Inter c’è da risolvere la questione Icardi che fa muro per non lasciare Milano ,l’argentino è partito per le vacanze in Polinesia intanto la società nerazzurra riceverà un bel tesoretto per le cessioni di Vanheusden allo Standard Liegi dove il difensore dell’under 21 belga ha fatto molto bene nel campionato belga salvo però infortunarsi al ginocchio, per Vanheusden ed Emmers l’Inter incasserà 20 milioni di euro mantenendo il diritto di recompra intanto Lele Oriali è pronto a tornare all’Inter sarà il club manager dell’Inter e braccio destro di Conte.