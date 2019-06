Il calciomercato ha sempre regalato grandi emozioni, e continuerà a riservare altrettante sorprese. Conte che passa all‘Inter, Sarri alla Juventus, ma nelle prossime ore potrebbe succedere qualcosa di ancor più clamoroso in casa bianconera.

JUVENTUS, GIGI TORNA A CASA

Secondo quanto riporta Sky, Gianluigi Buffon sarebbe ad un passo dal clamoroso ritorno all’ovile bianconero. Non sono bastate Porto e Atalanta per convincerlo a provare una nuova esperienza, nonostante esse offrissero l’opportunità di ritorvare quelle emozioni perdute della Champions.

L’ex portierone azzurro ha sempre voluto giocarsi la sua ultima Champions in un ambiente familiare, e per questo motivo Andrea Agnelli in virtù di un patto siglato qualche mese fa lo avrebbe ricontatto.

Alla Juventus sa benissimo che potrà restate solo un anno e che sarà relegato al ruolo di vice Szcezsny, ma Gigi non pare aver espresso lamentele a riguardo. Il ruolo da leader e da referente a Sarri delle dinamiche dello spogliatoio lo intrigherebbe ancor di più, e pare sempre di più convinto a tentare di conquistare quella maledetta coppa dalle grandi orecchie per l’ultima volta, ancora una volta insieme alla sua famiglia. Non è da escludere inoltre che a stagione conclusa possa essergli offerto un ruolo dirigenziale, a coronamento di uan carriera davvero esemplare.