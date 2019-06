Mercato Atalanta, si cerca il vice Zapata

L’Atalanta sul mercato sta vagliando molte piste, soprattutto in attacco, dove lo spauracchio di una possibile partenza di Zapata può creare una gigante lacuna a livello tecnico e di prolificità. Per questo motivo la società si sta attrezzando giorno dopo giorno per trovare il profilo ideale che nel bene o nel male possa sostituire/far rifiatare il colombiano.

MERCATO ATALANTA: PAVOLETTI E INGLESI IN POLE

I due nomi citati nel titolo non sono poi un segreto. Da mesi l’Atalanta è sui due attaccanti, molto apprezzati da Gasperini, ma così come Percassi ha imparato a fare muro peri suoi gioielli, anche le altre società più piccole stanno imparando dal patron nerazzurro. Leonardo Pavoletti è il primo profilo visionato dalla società, molto simile a Zapata e adatto al gioco di Gasperini, ma il Cagliari ha deciso di fare muro, sovrastimando il giocatore intorno ai 20-25 milioni.

Per Roberto Inglese la situazione diopende da più fattori: l’attaccante al termine del mese tornerà a Napoli dal prestito al Parma e la società partenopea sembra intenzionata a incassare un tesoretto dalla sua cessione. Anche qui il valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni. Una cifra che sta spaventando non solo il Parma, alla ricerca di un nuovo prestito annuale, ma soprattutto Fiorentina e Atalanta, avversarie sul mercato in questo momento.

Tutto dipenderà poi da Zapata: nel caso il colombiano partisse, dal punto di vista economico non ci sarebbero problemi per affondare il colpo per i due attaccanti citati sopra, ma con la permanenza del colombiano, la società sarà costretta a cambiare idea anche su possibili cessioni, dove Barrow o Piccoli potrebbero a sorpresa rimanere in prima squadra come possibili rincalzi.