Mercato Milan, pressing su Torreira

Il Milan non molla la pista Torreira, e nelle ultime ore anche il giocatore avrebbe espresso la volontà di tornare in Italia, stregato dal nuovo progetto tecnico di Giampaolo. L’ex Pescara e Sampdoria è il primo vero obiettivo della società rossonera, ma la trattativa si sta rivelando più complicata del previsto.

MILAN, KESSIE NON CONVINCE L’ARSENAL

Il Milan avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore e l’agente per intavilare una trattativa, ma come al solito l’ultima parola spetta all’Arsenal, molto titubante. I rossoneri vorrebbero chiudere per la formula del prestito con diritto di riscatto, cosa che non è contemplata minimamente dalla società londinese. Si è pensato ad uno scambio alla pari con Franck Kessiè, visto che l’ivoriano da tempo è seguito dai Gunners, ma nenache questa idea pare aver mosso gli animi. Il Milan comunque non ha intenzione di cedere e in virtù dell’accordo con l’entourage e il giocatore, nelle prossime ore tenterà nuovamente il blitz, magari cambiando al formula della trattativa, inserendo l’ivoriano come contropartita +cash. Tutto pur di regalare a Giampaolo il mediano dei sogni, per una rivoluzione che questa volta punta davvero all’eccellenza, sempre nel rispetto di quell’idea di Milan giovane e dinamico espresso chiaramente da Gazidis.