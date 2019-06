Mercato Napoli: con James, Manolas e Veretout è sfida alla Juventus

Il Napoli nelle ultime annate è stata l’unica squadra che, a tratti, abbia saputo tenere testa alla Juventus, senza, però, riuscire nell’impresa di spodestare i campioni dalla prima posizione. L’uomo che ha portato i partenopei più vicini al titolo (nella storia recente) è proprio lo stesso che ora siede sulla panchina della rivale bianconera: Maurizio Sarri. Questa è la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso.

Il Napoli rilancia la sfida a Cr7 e compagni in modo più deciso che mai. L’allenatore c’è, Carlo Ancellotti ha avuto bisogno di un anno per recuperare confidenza con il campionato nostrano e per acclimatarsi a Napoli, piazza non facile, ma ci sono le premesse perchè questo sia il suo anno. La rosa è di livello, ma la storia recente insegna che una buona rosa non basta contro la Juve, la quale continua a rinforzarsi ogni estate, lo scorso anno Cristiano Ronaldo e ora De Light in dirittura d’arrivo. Ecco quindi i botti di mercato azzurri. Manolas dalla Roma è ormai cosa fatta; il greco andrà a formare una coppia di centrali di difesa eccezionale insieme a Koulibaly, forse la più forte del campionato. Capitolo centrocampo, Fabian Ruiz dà spettacolo con la nazionale spagnola U21, mentre la società è al lavoro per colpi di livello. Il nome che fa entusiasmare i tifosi del Napoli è quello di James Rodriguez. Il colombiano è in uscita dal Real Madrid ed è pronto per una nuova avventura dopo il prestito al Bayern Monaco. L’allenatore che meglio ha saputo sfruttarlo è stato proprio Carlo Ancellotti, quando entrambi erano a Madrid. Il padre del classe 1991 ha confermato che il Napoli sarebbe la destinazione perfetta per il figlio. La trattativa è ben avviata, il Napoli è fiducioso. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Intanto anche un profilo della Serie A sogna la maglia del Napoli: Jordan Veretout. Il francese è nel mirino del Milan e della Roma, ma il giocatore aspetta una chiamata di De Laurentis. La cifra si aggira intorno ai 25 milioni, come da richiesta della Fiorentina e il profilo è quello giusto per completare il reparto.

Mercato Napoli nel vivo: botti per raggiungere la Juventus, basterà?