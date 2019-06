In casa Milan è ancora tutto da definire sul piano dell’organigramma societario, ma in attesa di ufficializzare il nuovo allenatore Marco Giampaolo e Boban come direttore sportivo, sul mercato la società sembra già avere le idee chiare. Sarà un Milan giovane, senza pretese, in pieno stile Ajax e Atalanta, e dove sarà previsto qualche sacrificio per poter sanare il debito di oltre 100 milioni stimato in questi giorni. E sul mercato ecco spuntare il nome di Barella, già formalmente all’Inter, ma in casa Milan si pensa ad una strategia per soffiarlo ai cugini in modo clamoroso.

MILAN, CUTRONE LA CARTA VINCENTE (?)

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport infatti, tra Cagliari e Inter i rapporti sarebbero alle stelle e già Marotta avrebbe quasi chiuso l’affare con Giulini, offrendo come contropartite tecniche per il centrocampista i vari Karamoh, Bastoni ed Eder. Il fatto che ancora non sia stato ufficializzato nulla ha fatto nascere una speranza se pur flebile in casa Milan che a quanto sembra vuole tentare di mettere i bastoni fra le ruote ai cugini nerazzurri, inserendosi nella trattativa. La chiave sarebbe Patrick Cutrone, attaccante già seguito dal Cagliari e che potrebbe essere proposto come contropartita per arrivare a Nicolò Barella. Le speranze rimangono davvero pressoché nulle, visto ormai lo stato avanzato della trattativa con l’Inter, ma proprio perché il calciomercato ha strade infinite, fino a quando nulla sarà deciso nero su bianco, il Milan non ha intenzione di mollare la presa sul giovane talento della Nazionale.