Il Milan continua nella sua operta di rifondazione interna, e dopo aver finalemente costituito la nuova dirigenza, ora si appresta ad annunciare anche il nuovo allenatore. Marco Giampaolo a breve diventerà la nuova guida rossonera, fatta di giovani e freschezza, come voluto proprio da Gazidis, per poter ripartire dal basso senza pericolo di ricadute clamorose. Giovani sì, ma anche un po’ di esperienza non guasterebbe, e per questo motivo ecco spuntare nelle ultime ore un nome molto allettante.

MILAN, GIAMPAOLO CHIAMA DE ROSSI

Secondo quanto riporta Sportitalia, il Milan avrebbe contattato l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi per averlo a costo zero da subito. Ricordiamo infatti che il centrocampista a maggio aveva detto addio alla Roma come giocatore, ma allo stesso tempio non ha mai disdegnato l’ipotesi di approdare in un altro club dove poter continuare a giocare con continuità. L’ex capitan futuro però non ha nessuna intenzione di deludere i propri tifosi, perciò ha già fatto capire che non accetterà nessuna offerta da parte di club italiani. Di conseguenza l’offerta del Milan è stata respinta al mittente, e ora la società rossonera sarà costretta a virare su altri profili di esperienza, per creare quel giusto mix di giovani e giocatori navigati in grado di riportare in alto il Milan.