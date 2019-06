In casa Milan col passare dei giorni tutto sta prendendo finalmente forma a livello di organigramma. Nella giornata di ieri sono arrivate le ufficialità di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Il primo sarà io direttore tecnico dell’area sportiva, mentre il croato sarà il nuovo Chief Football Officer. Sul taccuino di entrambi però rimangono sempre ben fissi gli obiettivi di mercato per attuare quella rivoluzione giovanile tanto voluta da Gazidis. A centrocampo si attendono riscontri positivi per Sensi, e in attesa di valutare l’ipotesi Veretout, ecco spuntare il nome del primo pupillo di Giampaolo.

MILAN, IL SOGNO TORREIRA PER LA MEDIANA

Nella mediana rossonera il vero sogno nel cassetto della nuova dirigenza si chiama Lucas Torreira. L’ex centrocampista è una vecchia conoscenza del calcio italiano, e fu proprio il presunto nuovo tecnico Marco Giampaolo a lanciarlo nella Sampdoria. Nella passata stagione all’Arsenal è cresciuto molto, siglando 2 reti in 34 partite e disputando una finale di EL che sicuramente ha fatto lievitare il prezzo del suo cartellino. Secondo Tuttosport, l’uruguaiano non disdegnerebbe un ritorno in Italia, e anche la fidanzata starebbe spingendo per un clamoroso passaggio al Milan. I Gunners però ora valutano il centrocampista intorno ai 40 milioni, cifra che non sembra spaventare la soietà rossonera, pronta a regalare un nuovo regista a Giampaolo.