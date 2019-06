La SPAL prepara la sua seconda stagione in Serie A

Lavori in corso per la SPAL che sta programmando la prossima stagione in Serie A. Il club ferrarese vuole continuare a fare bene, dopo la salvezza meritata ottenuta nello scorso campionato. Si riparte dall’allenatore Leonardo Semplici, confermato nonostante le offerte di diversi importanti clubs della massima serie. La società estense, però, è molto impegnato nel mercato dei calciatori e sta preparando alcune operazioni sia in entrata che in uscita.

SPAL, possibile colpo per la difesa in arrivo dall’Olanda

La gloriosa SPAL, sembra avere l’ambizione di fare qualcosina in più dell’anno precedente e, una indiscrezione di mercato venuta fuori in queste ultime ore confermerebbe questa sensazione. Gli estensi, infatti, starebbero preparando un grande colpo per la difesa, proveniente da un top club europeo ed olandese come l’Ajax. Come riporta il Corriere dello Sport, il nome sul taccuino della dirigenza spallina sarebbe quello di Rasmus Kristensen, difensore danese classe 1997. Il giocatore è tesserato proprio con i lancieri dell’Ajax con cui ha collezionato 19 presenze condite da 6 assist ed una rete. Qualora la trattativa dovesse intavolarsi, la squadra emiliana si assicurerebbe un giocatore di grande prospettiva e con una discreta esperienza internazionale.

Il possibile addio di Lazzari a spianare la strada per Kristensen alla SPAL

L’operazione però ha una condicio sine qua non e cioè la partenza di Manuel Lazzari. Il terzino destro della Nazionale è richiesto dalla Lazio e la trattativa sarebbe a buon punto. La SPAL ha abbassato le proprie richieste per il venticinquenne, chiedendo alla squadra capitolina 15 milioni di euro. Nell’affare, però, i bianco-celesti potrebbero inserire anche una contropartita tecnica. Ma al di là di questo dettaglio, Lazzari si trasferirà quasi certamente a Roma, spianando la strada all’arrivo dall’Ajax del giovane difensore danese Kristensen. Un nome che darebbe grande entusiasmo alla piazza, anche se bisognerà vedere l’impatto con il più difficile campionato italiano.