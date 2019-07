Juventus – Pogba, c’é l’ok del giocatore

Nonostante gli acquisti già annunciati di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot arrivati a parametro zero, la Juventus non molla la pista Pogba. Oggi si apre ufficialmente il calciomercato e il ds Paratici sembra essere praticamente ai dettagli per l’acquisto di Matthijs De Ligt. Una volta chiusa l’operazione per il centrale difensivo olandese, l’obiettivo principale sarà riportare a Vinovo il campione del mondo Paul Pogba. L’ambizione del centrocampista classe ‘93 è di giocare un team di prima fascia che possa competere con i top club europei per conquistare la Champions League. Un sogno che a Manchester non potrà realizzare nella prossima stagione, visto che i ragazzi di Solskjaer hanno chiuso al sesto posto in classifica. Il disappunto di Pogba, manifestato più volte in questi anni ai Red Devils, è stato confermato anche in queste ultime ore dal quotidiano sportivo spagnolo As. Si parla di una presunta telefonata al neo-mister bianconero Maurizio Sarri, dove il giocatore avrebbe confermato l’interesse di ritornare a giocare all’Allianz Stadium di Torino. In Inghilterra già si parla da tempo di un accordo preliminare tra i due club dalla cifra monstre di 150 milioni di sterline. Una vera e propria rivoluzione in mediana: in uscita verrano valutate le cessioni di Khedira e Matuidi, con il tedesco maggiore indiziato visti i suoi numerosi fastidi muscolari. Se queste operazioni andassero in porto, la squadra sarebbe già al completo: un organico stellare, obbligato a dover competere fino alla fine in tutte le competizioni.

Giorgio Serafinelli