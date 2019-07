Cagliari, un rinforzo per la fasce

Il Cagliari prosegue la preparazione alla stagione 2019/2020 ufficializzando l’arrivo di un rinforzo per la difesa. La società sarda ha, infatti, comunicato sul proprio sito ufficiale l’acquisto del difensore Federico Mattiello. Un giovane calciatore, ma di grande esperienza, andrà dunque a rinforzare il reparto difensivo per l’allenatore Leonardo Maran. In particolare, per quanto riguarda le fasce di difesa rimaste orfane di Simone Padoin, da poco svincolatosi dai rossoblù e Luca Pellegrini, prelevato dalla Juventus.

Cagliari, preso Mattiello

Classe 1995, Mattiello arriva in prestito dall’Atalanta con diritto di riscatto. Nato a Barga, in provincia di Lucca, è un giocatore che predilige entrambe le fasce, in particolar modo come esterno in una difesa a quattro. Tuttavia si adatta con buoni risultati anche come esterno in un centrocampo a cinque, giocando a tutta fascia. Cresciuto nel settore giovanile della Lucchese, Mattiello è approdato nel vivaio della Juventus nel 2009 e con i bianconeri ha esordito in Serie A nel 2014, a soli 19 anni, in un Juve-Parma. Con la Vecchia Signora vanta una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera vinte nel 2013.

Cagliari, il neo acquisto Mattiello e gli infortuni che ne hanno limitato la carriera

Nel febbraio 2015, la Juve manda Mattiello in prestito al Chievo. A Verona, però, un grave infortunio nel limita la carriera. Una carriera che proseguirà alla SPAL, che scommette su di lui nella stagione 2017/2018 e, nell’ultima stagione, a Bologna dove collezionerà 19 presenze e un gol con il club felsineo. Per il Cagliari, dunque, un rinforzo giovane e desideroso di fare bene e giocare con più continuità. Unico possibile limite può essere rappresentato dagli infortuni che, nelle stagioni passate, hanno fortemente rallentato il suo percorso di crescita. Cagliari lo aspetta con grande curiosità. Sta a Federico ora convincere la piazza e diventare un punto fermo per la squadra di Maran.