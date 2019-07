LIVE Lukaku – Inter: la Juventus prova ad inserirsi

La vicenda Icardi dello scorso anno non è stata gradita dalla società nerazzurra, che ha messo ai margini l’attaccante, fino a poco tempo prima una certezza per lo scacchiere tattico dell’Inter. Il nuovo allenatore Antonio Conte è stato chiaro: la sua intenzione è di cedere Maurito Icardi per fare cassa e puntare su un nuovo top player in attacco. L’obiettivo numero 1, non è più un segreto, è Romelu Lukaku. Il centravanti belga è ormai ai ferri corti con il Manchester United, dopo una stagione con poca continuità e un feeling mai nato col mister Ole Gunnar Solskjaer. Lukaku e l’Inter hanno un accordo verbale da tempo, ma la trattativa si è arenata dopo la richiesta di 75 milioni di sterline cash da parte dei Red Devils. Da quanto trapela Zhang ha intenzione di acconsentire alle richieste del mister, il problema è fare cassa per poter presentare un offerta migliore per Lukaku. In queste ultime ore Sky Sport ha parlato di un inserimento della Juventus nella trattativa, pronta a sfruttare la fase di stallo a suo favore e consegnare a Maurizio Sarri un altro pezzo da 90. Visto anche l’interesse dei campioni d’Italia per Icardi, potrebbe essere anche un’azione di disturbo per mettere pressione all’Inter e costringere i nerazzurri a liberare il bomber argentino ad un prezzo minore di quello richiesto in precedenza. La nuova sessione di calciomercato promette scintille: Inter e Napoli fanno sul serio, ma la Juventus non è mai sazia di vittorie.