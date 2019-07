L’Atalanta non ha ancora finito sul mercato. Dopo il colpo Malinosvkyi, la caccia al sostituto di Mancini è ancora aperta, ma a preoccupare la società orobica è la ricerca di un rinforzo sulla trequarti che possa far rifiatare Ilicic. I nomi che girano sono sempre gli stessi da settimane, guarda caso perché voluti da Gasperini, ma vedimo insieme gli ostacoli sulla strada nerazzurra.

MERCATO ATALANTA: VERDI COSTA TROPPO, IAGO E PEROTTI BLINDATI

Secondo quanto riporta Tuttosport, i tre nomi sempre presenti nella testa di Gasperini e quindi sul taccuino del d.s Sartori sono quelli di Simone Verdi, Iago Falque e Diego Perotti. Tutti e tre però sono sono accomunati da una certa resistenza che le rispettive società stanno imponendo nei confrobti di quella orobica. Il Napoli per Simone Verdi chiede sempre e solo minimo 25 milioni, cifra ritenuta esosa per le casse nerazzurre e forse stabilita anche come ripicca nei confronti di quel muro orobico costruto da Percassi per Castagne, Ilicic e Zapata, finiti qualche tempo fa nel mirino della società partenopea. Per Iago Falque e Perotti non è la questione economica a preoccupare, ma la testardaggine di Torino e Roma a blindarli, visto i rispettivi impegni di EL che li terranno occupati nella prossima stagione. I contatti sicuramente continueranno, ma una cosa è certa: Gasperini vuole solo giocatori di esperienza, non scommesse, e per questo motivo i tre nomi citati sopra rimangono ancora profili da Atalanta.