Sampdoria, primo acquisto in difesa dopo la presentazione di Di Francesco

Sampdoria attiva in queste ore, dopo la presentazione ieri del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. L’ex tecnico abruzzese della Roma sostituirà un altro abruzzese come Marco Giampaolo, approdato al Milan. Per Difra, un’opportunità di riscatto dopo la deludente annata in giallorosso, ripartendo da un club come la Samp che punta ad ottenere un piazzamento per l’Europa League. Nel frattempo, la società del presidente Massimo Ferrero ha già ufficializzato l’arrivo di un rinforzo per la difesa.

Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Augello

Poco fa, infatti, il club blu-cerchiato ha ufficializzato l’arrivo di Tommaso Augello, terzino sinistro classe 1994, prelevato dallo Spezia. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Doria, il difensore nato a Milano il 30 agosto di venticinque anni fa, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 ed è stato preso con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Si tratta di un giocatore che ricopre principalmente il ruolo di terzino sinistro, ma può essere adattato con buoni risultati anche nei ruoli di esterno sinistro o difensore centrale. Un calciatore che andrà a rimpolpare il reparto difensivo dello scacchiere blu-cerchiato.

Sampdoria, Tommaso Augello il primo rinforzo per la fascia sinistra

Nato nel 1994, Augello ha cominciato la sua carriera nel 2001 con il Pontisola in Serie D. Dopo l’esperienza con la squadra dilettantistica lombarda, è approdato alla Giana Erminio, nel campionato di Serie C, dove ha giocato fino dal 2014 al 2017, collezionando 109 presenze e una rete. Nel 2017 è stato prelevato dallo Spezia, nel quale si è messo in mostra nel campionato di Serie B, in particolare nell’ultima stagione sotto la guida di Pasquale Marino che ha sfiorato la promozione in massima serie perdendo nel turno preliminare dei play-off. Per Augello, dunque si aprono le porte della Serie A nella vicina Genova, sponda blu-cerchiata.