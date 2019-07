Scambio Icardi Insigne: De Laurentiis e Zhang ci pensano

FONTE:https://www.calciomercato.com/news/napoli-offertona-a-icardi-all-inter-va-in-cambio-insigne-29310

Lo “scugnizzo” di Napoli per il bomber di Rosario. Questo potrebbe essere l’accordo che metterebbe fine all’annosa questione Icardi in casa Inter e allo stesso tempo regalerebbe ad Insigne una ritrovata tranquillità dopo la burrascosa partneship con Ancelotti dell’anno scorso. Nella città partenopea e in quella meneghina non si parla d’altro.

Icardi è ai ferri corti con la dirigenza nerazzurra dagli ultimi scampoli del 2018. Il mancato rinnovo con generoso ritocco preteso dalla vulcanica Wanda ha finito per scatenare un baillame che dura tutt’ora. La fascia di capitano persa a favore del più solido ( e meno pretenzioso) Handanovic, la relegazione in tribuna, i sospetti problemi fisici e infine la minaccia di citare in giudizio per mobbing la società sono segni di un connubio arrivato ormai alla sua disastrosa conclusione. Nonostante i messaggi d’affetto degli ultimi giorni e la volontà di presentarsi in ritiro il prossimo lunedì, Mauro Icardi è già con un piede fuori dall’universo Inter.

Lo stesso, ma con le dovute distinzioni, si potrebbe dire del “folletto” di Frattamaggiore, passato da essere il perno della squadra partenopea con Sarri a un anonimo comprimario sotto la guida di Carlo Ancelotti. Il giocatore ha avuto diversi momenti bui nella passata stagione, periodi nei quali ha sentito mancare la solita fiducia dell’ambiente napoletano nei suoi confronti. Nonostante il pubblico del San Paolo sempre dalla sua parte, la freddezza di tecnico, staff e presidente hanno iniziato a minare le sue certezze di titolare degli “azzurri” anche per la prossima stagione.

Ecco perché un trasferimento, o meglio, uno scambio tra i due nelle loro rispettive società potrebbe essere un toccasana per tutti gli attori in causa iniziando dalle due proprietà. L’Inter, a solo un anno dalla fine naturale del contratto col goleador argentino, riuscirebbe a mettere a bilancio una corposa plusvalenza (seppur virtuale) dalla sua cessione e liberarsi da un ingaggio pesante da destinare ad altri obiettivi. Il Napoli perderebbe il suo figliuolo prediletto ma accoglierebbe in rosa un giocatore dall’enorme peso specifico, capace di garantire alla squadra un numero altissimo di gol. Similmente anche i giocatori in causa avrebbero di che compiacersi. Icardi potrebbe alfine ottenere il giusto riconoscimento economico che tanto agogna da mesi e giocare in una piazza che sa come esaltare il genio calcistico argentino. Insigne, dal canto suo, lascerebbe un ambiente che pare puntare sempre meno su di lui e si rilancerebbe in un club ambizioso e super competitivo con un Conte già ammirato dai tempi della Nazionale.