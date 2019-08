David Luiz, il difensore approda all’Arsenal

Altro colpaccio estivo per l’Arsenal che, nell’ultimo giorno del mercato acquisti per la Premier League, aggiunge un’altra perla alla sua collezione. David Luiz, difensore brasiliano classe 1987, lascerà il Chelsea per 8 milioni di sterline. Dopo aver saltato l’allenamento di ieri sera con i Blues, infatti, il difensore centrale ha detto sì all’Arsenal, nonostante per lui fosse pronto un rinnovo di contratto di due anni. Due anni che, a partire da oggi passerà con i Gunners, che per accaparrarsi il fenomeno dai riccioli d’oro hanno sostituito il francese Laurent Koscielny, che volerà a Bordeaux.

Arsenal, tutti gli acquisti oltre a David Luiz

David Luiz è arrivato all’Arsenal nell’ultimo giorno di mercato ma il club aveva già saputo arricchire la rosa, facendo una campagna acquisti straordinaria. A partire da Nicolas Pépé, che ha già fatto la storia del club inglese. Comprato dal Lille per 80 milioni di euro, l’attaccante classe 1995 è diventato il giocatore più caro mai pagato dai Gunners, simbolo anche della crescita di un campionato come la Premier. Ma non solo il carissimo Pépé, nello shopping estivo dell’Arsenal figurano anche il terzino sinistro Kieran Tierney, acquistato per 25 milioni di sterline e il centrocampista dei Blancos Dani Ceballos, in prestito per una stagione.

Un mercato di successo per l’Arsenal, che ora dovrà saper sfruttare al meglio le nuove pedine per una stagione di successo.