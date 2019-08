La Fiorentina continua la sua avventura in Coppa Italia e continua il suo calciomercato

Prosegue il cammino della Fiorentina nella stagione 2019/2020. Gli uomini di Vincenzo Montella, ieri hanno superato un’importante prova battendo 3-1 il Monza di Christian Brocchi e avanzando al turno successivo della Coppa Italia. La vittoria contro la squadra brianzola, però, non ha appagato la società guidata dall’italo-americano Rocco Commisso, che prosegue il suo calciomercato con il solo obiettivo di rendere la Viola ancora più competitiva per il campionato e la coppa nazionale. C’è anche, però, il mercato in uscita con uno dei giocatori simbolo, ovvero il terzino sinistro Cristiano Biraghi, che potrebbe andare all’Inter (club che lo ha cresciuto calcisticamente).

Fiorentina, grandi manovre in difesa e non solo

La possibile partenza di Biraghi, potrebbe aprire le porte all’arrivo di un talentuoso calciatore interista, ovvero l’esterno offensivo Matteo Politano, il quale rischia di rimanere fuori dallo scacchiere di Antonio Conte per motivi tattici e, dunque, cerca spazio in un altro club. Le due operazioni, qualora dovessero andare in porto, sarebbero non sarebbero collegate tra di loro, come annunciato dopo la partita di ieri a Firenze dal DS dei viola Daniele Pradè. Non si tratta, però, dell’unica operazione sulla quale i toscani stanno lavorando. Per la difesa, infatti, sta prendendo corpo un’ipotesi molto interessante con difensore centrale in arrivo dalla città di Pulcinella.

Fiorentina, possibile l’approdo di Tonelli

La Fiorentina, infatti, sta trattando Lorenzo Tonelli con il Napoli. Come riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la trattativa avrebbe subito una forte accelerata nelle ultime ore. Classe 1990, Tonelli rischia di trovare nuovamente poco spazio all’ombra del Vesuvio, chiuso dall’inamovibile Koulibaly e dall’arrivo di Manolas in azzurro. Dunque, per lui, si profila un’altra esperienza altrove dopo quella dello scorso anno con la Sampdoria. Firenze e la Fiorentina potrebbero essere un’opzione graditissima al giocatore, nativo proprio di Firenze e la tifoseria lo accoglierebbe a braccia aperte.