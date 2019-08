Genoa, grande colpo in arrivo a centrocampo

Il Genoa, dopo la stagione incolore dello scorso, anno vuole riscattarsi e sta cercando di allestire una squadra competitiva per il nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli. E per farlo, sta allargando i propri orizzonti, puntando un giocatore di grande esperienza per il centrocampo, proveniente da un grande club europeo.

Genoa, centrocampista in arrivo dall’Ajax

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Grifone ha ormai concluso un grande colpo per il centrocampo. Si tratta del centrocampista danese, proveniente dall’Ajax, Lasse Schøne. Un grande giocatore di esperienza internazionale, potrebbe dunque impreziosire il reparto nevralgico dei rossoblù. Ed un altro giocatore dei Lancieri che può approdare in Serie A, dopo il difensore olandese Mathijs de Ligt, acquistato dalla Juventus. Schøne dovrebbe firmare un biennale con opzione per la terza stagione per giocare a Marassi. Al momento, però, manca l’ufficialità da parte del club ligure.

Genoa, l’esperienza di Schøne per la metà campo

Classe 1986, il danese ha sviluppato la sua carriera in Olanda, crescendo nel vivaio dell’Heerenven. Nel 2006 è approdato al De Graafschap, in Eerste Divisie (Serie B olandese), dove rimarrà fino al 2008 contribuendo alla promozione del club in Eredivisie. Dal 2008 al 2012 ha militato con il NEC Nimega, prima di approdare all’Ajax dove è diventato un giocatore simbolo dei Lancieri fino alla scorsa stagione, con la cavalcata fino alle semifinali di Champions League perse contro il Tottenham. Con la Danimarca, Schøne ha totalizzato dal 2009 ad oggi, 49 presenze e tre reti. Un grande colpo per il Genoa, che vuole tornare a far sognare dopo alcune stagioni difficili, e per il nostro campionato che ha bisogno di altri giocatori di grande profilo, oltre al più grande di tutti, Cristiano Ronaldo. Il Vecchio Balordo si affida alla classe e all’esperienza di Schøne per provare ad alzare l’asticella, anche oltre una tranquilla salvezza.