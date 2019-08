Mercato Juventus, è fatta per Cancelo al City: operazione da 35 milioni più Danilo

Gli inglesi alzano la posta per il terzino della Juventus. In cambio il club torinese ha accettato la proposta del brasiliano: ingaggio aumentato e offerta accettata. Oggi l’incontro decisivo.



Mercato Juventus, fatta per l’arrivo di Cancelo al City. Salah contro Aguero, Pep e Klopp a fare scintille in panchina, la vincitrice dell’ ultima Champions League contro una delle candidate a succedere al trono. Oggi Liverpool-City sarà uno spettacolo, ma occhio anche alle tribune del Wembley Stadium dove sarà presente sia Fabio Paratici, capo delle operazioni juventine, non lontano dall’ agente Jorge Mendes, super agente di Joao Cancelo, che Fabrizio De Vecchi, rappresentante di Danilo, alter ego del terzino brasiliano. Il Community Shield è per tutti l’occasione di lavoro, visti anche gli ultimi sviluppi su una delle due trattative dell’estate di calciomercato: l’arrivo di Cancelo alla corte di Guardiola, e contestualmente, l’approdo di Danilo a Torino da ieri sono ora molto vicini. Già nella giornata odierna le parti dovrebbe ricontrarsi e non è escluso che nelle tasche della Signora possano ritrovarsi ulteriori plusvalenze.

Mercato Juventus, Cancelo-City: verso la svolta

Passi avanti molto importanti sono stati fatti ieri dopo un’iniziale frenata: tutto dovuto alle iniziali alte richieste di stipendio di Danilo, la contropartita che dall’ inizio il Manchester City ha voluto inserire nell’affare Cancelo. Per Guardiola, invece, Cancelo è altamente strategico: è lui la chiave per fare sfociare il gioco con maggiore efficacia sui lati esterni. I dirigenti inglesi hanno limato molto su questo aspetto e alla fine Paratici e la stessa Juventus si sono dovuti accontentare. Oggi, a margine della sfida, le parti si incontreranno di nuovo, molto probabilmente per arrivare alla chiusura, alla luce delle intese di massima ormai raggiunte.

Il club inglese è infatti disposto ad alzare la posta per chiudere la trattativa il prima possibile: offerta che salirà di 5 milioni alla Juventus, passando dagli attuali 30 ai 35 milioni, a cui andrebbe aggiunto il cartellino di Danilo. Nel totale, una maxi-offerta che oscilla intorno ai sessanta milioni. Il nuovo cash che arriverà nelle tasche della Signora permetterà inoltre di risolvere la questione stipendio di Danilo, che sembrava ingarbugliare la matassa. Infatti si è passati dai 3 milioni inizialmente offerti dal giocatore ai 4,5, e su questa nuova cifra lo stesso Danilo avrebbe detto un sì di massima.

Con la partenza di Joao Cancelo, nella nuova Juve targata Sarri, Danilo andrebbe a comporre una storica batteria di terzini tutta brasiliana: a sinistra Alex Sandro e dall’altra parte lui, laterale meno disinvolto di Cancelo nelle scorribande offensive. Ed è grazie a Sarri che è arrivata la benedizione sull’affare. Benvenuto Danilo e #ForzaJuventus!