Napoli, sistemato uno degli esuberi

Ore di viglia in casa Napoli che si prepara alla super sfida di stasera contro la Juventus all’Allianz Stadium. I partenopei, reduci dalla vittoria sofferta all’esordio contro la Fiorentina, sono chiamati all’impresa di fermare la Juve dei grandi ex Gonzalo Higuaín e Maurizio Sarri per candidarsi seriamente per la lotta scudetto. La squadra di Carlo Ancelotti, però, attende anche le ultime ore di calciomercato con l’obiettivo di trovare collocazione ad alcuni giocatori in esubero.

Napoli, Ounas ai saluti

Uno di questi è l’attaccante esterno Adam Ounas. Il giovane talento franco-algerino non riusciva a trovare spazio con continuità anche sotto la gestione di Ancelotti ed è finito nella lista dei possibili partenti quest’estate. A risolvere il futuro del giocatore ci ha pensato una squadra francese della Ligue 1 che si è fatta avanti nelle ultime ore per assicurarsi le prestazioni del calciatore, classe 1996.

Napoli, ufficiale Ounas al Nizza

Si tratta del Nizza che ieri ha sbloccato l’affare annunciando l’arrivo di Ounas con un video di presentazione. Poco fa è arrivata anche l’ufficialità da parte del Napoli che, attraverso il proprio profilo Twitter ha annunciato l’accordo con queste parole:«La SSC Napoli comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Adam Ounas all’ OGC Nice. All’attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso.» Per Ounas un’opportunità per mettere in mostra le proprie qualità nel campionato francese, nel quale ha militato fino al 2015, con le maglie di Tours, Châteauroux e Bordeaux, prima di essere prelevato dagli azzurri. Un acquisto interessante per l’ambizioso Nizza, nel quale ha militato anche un certo Mario Balotelli.