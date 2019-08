Acquisti Real Madrid 2019: le operazioni estive dei blancos

Acquisti Real Madrid: campagna a dir poco da record per la stagione 2019/2020. I Blancos hanno già speso 300 milioni, la cifra più alta nella loro storia, superiore anche alla sessione del 2009 che li aveva visti sborsare oltre 254 milioni per portarsi a casa Cristiano Ronaldo, Kakà, Benzema, Xabi Alonso e Albiol. Adesso gli occhi sono puntati al centrocampo. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Florentino Pérez punterebbe ad acquistare Christian Eriksen per poi girarlo al Manchester United insieme ad un bell’assegno, in cambio di Paul Pogba, centrocampista francese da lungo tempo nei desideri del connazionale Zidane. Se l’operazione andasse in porto, la campagna acquisti 2019 del club più vincente della storia del calcio finirebbe per arrivare a circa 400 milioni di euro.

Tutti gli acquisti del Real Madrid dell’estate 2019

Ecco dunque le new entry di quest’anno:

100 milioni per strappare al Chelsea il belga Eden Hazard. 28 anni, straordinaria ala sinistra, da anni voleva giocare al Santiago Bernabeu mentre Zidane sosteneva che la velocità di un fuoriclasse come lui mancava al “suo” Real Madrid. Tutti d’accordo, quindi: adesso Hazard è sotto contratto fino al 2024.

Cinque acquisti davvero costosi su cui il Real punta molto. Sicuramente la Società ha preferito spendere così tanto anche per mettersi al sicuro dalle eventuali difficoltà che sarebbero potute sorgere prolungando le trattative.

Infatti, dopo i trionfi delle stagioni passate, l’ultimo anno è stato particolarmente faticoso per i Blancos, sia in campionato che in Champions League.