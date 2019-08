L’Inter e lo strano caso di Politano

Matteo Politano sta vivendo un’estate alquanto paradossale. Il giovane esterno offensivo dell’Inter e della Nazionale italiana è reduce da un ottimo primo anno in maglia nerazzurra, rivelandosi uno dei giocatori più decisivi per la Beneamata, nonostante Spalletti era solito sostituirlo spesso, attirandosi le ire della tifoseria che vedeva un giocatore di grande talento non sufficientemente valorizzato, a differenza di un altro giocatore come Perišić che giocava sempre, nonostante il rendimento non ottimale. Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri, le cose per Politano sembrano essere addirittura peggiorate.

Politano, da giocatore determinante con Spalletti a possibile partente con Conte

Infatti, da quando l’ex allenatore della Juventus è arrivato nella sponda interista di Milano, Politano sembra essere sparito dai radar. E dire che a metà giugno, il giocatore era stato riscattato dal Sassuolo per una cifra pari a 20 milioni, dopo che la dirigenza dell’Inter ha potuto constatare le sue qualità nel primo anno ad Appiano Gentile. L’arrivo di Conte, però, sembra aver complicato un po’ tutto e per questioni meramente tattiche. Come tutti sappiamo, infatti, che il tecnico salentino ha idee ben chiare su quella che deve essere la sua squadra, sugli schemi e i moduli che deve adottare e sugli uomini a disposizione. Evidentemente, un giocatore come Politano farebbe, secondo l’allenatore, molta fatica ad adattarsi al 3-5-2 di marca contiana sul quale sta nascendo la nuova Inter.

Politano e il possibile addio all’Inter

Va detto, però, che il classe 1993 ex Roma, sta recuperando da un infortunio e dunque non ha potuto partecipare alle sessioni di allenamento. L’attacco, si sa, è il reparto che più preoccupa Conte: senza Icardi (fuori dal progetto), con Lautaro Martinez che rientra oggi dalle vacanze e in attesa di Džeko. Con la situazione attuale, Politano potrebbe essere un’opzione almeno da provare nel ruolo di seconda punta. Anche se, non è da escludere che, in caso di un’offerta irrinunciabile, la società possa lasciarlo partire.