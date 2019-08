Sassuolo, caccia ad un grande colpo in attacco

Il Sassuolo si prepara alla prossima gara di campionato in casa contro la Sampdoria del grande ex Eusebio Di Francesco. Dopo la sconfitta all’esordio di domenica scorsa contro il Torino, i nero-verdi si preparano anche all’ultima settimana di calciomercato, nel tentativo di rendere la squadra ancora più competitiva per l’allenatore Roberto De Zerbi. Nelle ultime ore, infatti, si è aperta una pista suggestiva che vedrebbe un grande ritorno in attacco.

Sassuolo, possibile il ritorno di Defrel

La società emiliana, sta cercando un altro attaccante da affiancare a quelli già in rosa come Berardi o Caputo. Il nome che stuzzica di più la fantasia della dirigenza nero-verde è quello di Grégoire Defrel. L’attaccante francese, di proprietà della Roma, è attualmente in cerca di una sistemazione non rientrando nel progetto del nuovo allenatore giallorosso Fonseca. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il Sassuolo avrebbe affondato il colpo decisivo per riportare il calciatore in Emilia Romagna. Il giocatore è reduce, tra l’altro, proprio da un’esperienza in prestito alla Sampdoria.

Sassuolo, superata la concorrenza di Cagliari e Sampdoria per Defrel

Gli emiliani, sempre secondo Di Marzio, avrebbero effettuato il sorpasso su due pretendenti come Cagliari e la stessa Samp che non hanno ancora rilanciato l’offerta. Si tratta per un prestito con obbligo di riscatto che si attesta sui 16 milioni totali. Dunque il Sassuolo si prepara a riabbracciare un ottimo attaccante che aveva vestito la casacca nero-verde già dal 2015 al 2017, mettendosi in mostra e guadagnandosi le attenzioni della Roma che lo prelevò nell’estate di due anni fa. Per il mister De Zerbi è in arrivo un altro attaccante di grande esperienza che può aumentare la qualità della rosa. Per la gioia dei tifosi che potrebbero riabbracciare uno dei loro beniamini più amati.