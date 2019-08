Trasferimenti Premier League 2019/2020: gli acquisti più importanti dell’estate

Il calciomercato della Premiere League 2019/2020 si è concluso con diversi acquisti interessanti per le principali squadre inglesi. Vediamo i trasferimenti più importanti di un’estate davvero rovente.

Iniziamo dal Liverpool, la compagine che si è aggiudicata l’ultima edizione della Champions League. A dire la verità, la squadra guidata dal tecnico tedesco Jurgen Klopp ha scelto di non cambiare praticamente nulla rispetto alla scorsa stagione. L’unico vero cambio ha riguardato il secondo portiere, con la cessione del belga Mignolet al Bruges per 7 milioni di euro e l’acquisto dello spagnolo Adrian dal West Ham a costo zero.

Ben diverso è il discorso riguardante il Manchester City, campione d’Inghilterra uscente. Il team di Pep Guardiola è stato ulteriormente rinforzato con l’arrivo del mediano spagnolo Rodri dall’Atletico Madrid, pagato 70 milioni di euro. Angelino e Pedro Porro saranno due valide alternative sulle fasce, così come è arrivato dalla Juventus l’altro terzino destro Joao Cancelo, per circa 30 milioni più il cartellino di Danilo. Insieme a quest’ultimo, ha lasciato i Citizens anche lo storico capitano belga Kompany, tornato in patria all’Anderlecht.

Il Manchester United del norvegese Solskjaer non è assolutamente rimasto fermo a guardare. Sono stati investiti 87 milioni per il difensore centrale Harry Maguire dal Leicester e altri 55 per il terzino destro Aaron Wan-Bissaka dal Crystal Palace, senza dimenticare i 17 milioni spesi per il giovane Daniel James dallo Swansea. Al contempo, va segnalata la cessione del’attaccante belga Romelu Lukaku all’Inter, per una cifra pari a 65 milioni di euro.

E le altre squadre? Faraonico il mercato dell’Arsenal, che ha speso 80 milioni di euro per l’attaccante Nicolas Pépé, 30 per il centrale difensivo Saliba, 22 per Tierney e 8,7 per l’esperto David Luiz. Si sono date da fare anche le cosiddette medio-piccole. Il Newcastle ha acquistato la punta Joelinton per 44 milioni di euro, il West Ham ha scelto di puntare sul bomber francese Haller (40 milioni), mentre l’Everton sull’anglo-nigeriano Iwobi dell’Arsenal (30 milioni). Vanno sottolineati anche gli arrivi dall’Italia di due giovani promesse del calcio nostrano: Kean all’Everton e Cutrone al Wolverhampton. E il Chelsea? Ha dato l’addio ad Hazard, Drinkwater e David Luiz ed è pronto ad accogliere Pulisic, già acquistato da diversi mesi.