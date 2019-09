Douglas Costa nella “bufera”: ecco cosa ha fatto contro i tifosi del Napoli

Giocatore chiacchierato e controverso, Douglas Costa torna a far parlare di sè: il brasiliano, uno dei migliori nella sfida contro il Napoli di sabato scorso, si è reso protagonista di un gesto che ha fatto infuriare, e non poco, i supporters partenopei: al momento dell’ autogol di Koulibaly, che ha fissato la gara sul definitivo 4-3, Douglas Costa si è avvicinato alla curva dei sostenitori partenopei, baciando ripetutamente la maglia a mò di scherno. Un gesto che non sarebbe passato inosservato neanche a Josè Maria Callejòn che avrebbe invitato l’ avversario a smetterla, giudicando il suo comportamento alquanto irrispettoso.

Un gesto che, ovviamente, non è passato inosservato neanche agli spettatori di fede partenopea. E’ diventato infatti virale un video che ritrae Costa nell’ atto di avvicinarsi alla curva avversaria ed esibirsi nel gesto sopra descritto.

Dopo l’ episodio increscioso dello “sputo” a Di Francesco, Douglas Costa torna a far parlare di sè per le proprie gesta extracalcistiche. Staremo a vedere se, la Lega o il club, pèrenderanno provvedimenti nei suoi confronti.