Inter-Juve, il derby continua anche sul mercato….

Inter-Juventus sarà il pezzo forte di questa giornata di campionato. Le due formazioni si affrontano, domani sera, a San Siro, da prime della classe per una sfida dal sapore “amarcord” e che, mai come quest’anno, rischia di esacerbare ancora di più la storica rivalità tra queste due società. Non ci sarà solo il rettangolo verde, però, a far incrociare le due formazioni. Inter e Juventus, come già successo la scorsa estate, potrebbero essere protagoniste del mercato: oggetto del contendere sarà Federico Chiesa, talento della Fiorentina che, durante l’ultima sessione di mercato, è stato davvero a un passo dai bianconeri. L’affare non si è poi concretizzato per i noti attriti sorti tra Paratici e Commisso, nuovo patron del club gigliato. Chiesa, che aveva già un accordo economico con la Juventus, si è dovuto “accontentare” ed è rimasto a Firenze. Che il capoluogo toscano non sarà, però, la destinazione finale della sua carriera, non ci vuole molt a capirlo, Chiesa tornerà, infatti, ad essere oggetto del desiderio dei due club forse più competitivi del nostro campionato, allo stato attuale. Voci di mercato che, come sempre, si susseguono e non fanno altro che alimentare il clima d’attesa intorno a una partita che, già di per sè, offre parecchi spunti d’interesse. L’Inter è pronta a rifarsi sotto per Chiesa, e, il classe ’97, potrebbe ancche decidere di cambiare i piani del proprio futuro.