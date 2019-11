Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo via a fine stagione?

Calciomercato Juventus, Ronaldo lascia in estate?

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus durante il prossimo calciomercato estivo. Non basta la tripletta alla Lituania per dissipare i dubbi su un “Fenomeno” il cui idillio con l’ambiente bianconero sembra essersi incrinato, complici alcune prestazioni sottotono che gli sono costate l’onta di una doppia sostituzione consecutiva. Mai, sotto la gestione Allegri, era successo che Ronaldo lasciasse anzitempo il campo per far posto a un compagno come accaduto nella sfida di domenica sera contro il Milan. Piccoli segnali di rottura per un legame che, instauratosi nel 2018, era già stato oggetto di alcune speculazioni da parte dei media secondo i quali Ronaldo avrebbe dovuto lasciare la Juventus en prima della scadenza naturale fissata per il 2022. Ad ipotizzare l’addio di CR7 la prossima estate , ci ha pensato La Republica che, dalle sue colonne, afferma che i bianconeri sarebbero disposti a lasciar partire il classe ’85 per una cifra vicina a quella versata nelle casse del Real Madrid per portarlo a Torino due estati fa. Si parla, dunque, di circa 100 milioni che Madama intenderebbe incassare dalla cessione del suo fuoriclasse per poi reinvestire quella cifra, unita ai proventi della ricapitalizzazione voluta dal fondo Exor, per investire su calciatori di talento ma dalla maggiore prospettiva.

Calciomercato Juventus, quali destinazioni per Cristiano Ronaldo?

La domanda che ci sipone, a questo punto, è: chi sarebbe disposto a sborsare una cifra simile per Ronaldo? In Europa, comprensibilmente, solo il PSG, che tra l’altro era già stato vicino all’ex Real Madrid in passato, potrebbe optare per un investimento tanto oneroso. Più probabile che sul portoghese si accenda l’interesse dei club di MLS o di alcune formazioni orientali, specie nei campionati cinese ed arabo. Nonostante le voci, Ronaldo continua comunque a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. Vedremo se la sosta avrà effetti benefici anche sul suo rendimento alla Juventus. La stagione è ancora lunga e intensa, con almeno quattro trofei da conquistare. Il calciomercato è lontano e se ne parlerà a tempo debito quando i rapporti tra Ronaldo e la Juventus potrebbero anche essersi risanati.