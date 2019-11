Calciomercato Juventus, Paratici ha in pugno un nuovo talento per Sarri

Calciomercato Juventus, Paratici ha in mano un nuovo “gioiello” da regalare a Sarri

Sono già scattate le prime mosse di calciomercato per la Juventus di Maurizio Sarri. La squadra bianconera vuole tentare l’assalto decisivo alla Champions League e, per tale motivo, la sessione di trasferimento invernale potrebbe non rivelarsi interlocutoria come gli altri anni. La squadra piemontese sembra aver trovato nel trequartista in appoggio alle due punte la soluzione migliore per il proprio gioco, ed è proprio alla ricerca di un fantasista che si starebbero contentrando gli sforzi di Fabio Paratici.

Uno dei giocatori piú interessanti in tal senso è sicuramente Aleksei Miranchuk. Il giovane talento della Lokomotiv Mosca ha avuto l’occasione di mettersi in mostra grazie alla vetrina della Champions e di segnare due gol, tra andata e ritorno, proprio alla Juventus. Le prestazioni offerte dal ragazzo, dimostratosi ben al di sopra della media dei propri compagni, avrebbero attirato le attenzioni di Madama con Paratici che, secondo quanto scrive Tuttosport, avrebbe già “bloccato” il giocatore grazie alla mediazione di Gabriele Giuffrida, che cura gli interessi di Miranchuk per ció che concerne l’Italia. Questo, nonostante dai dirigenti del club russo non siano arrivate conferme.

Miranchuk potrebbe dunque rivelarsi la prossima “intuizione” di Fabio Paratici: il costo contenuto (si parla di non piú di 20 milioni) potrebbe garantire alla Juventus un giocatore polivalente in grado di spaziare su tutta la trequarti.