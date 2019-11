Calciomercato Juventus, Szczesny vicino al rinnovo. Manca solo l’annuncio. I bianconeri sono vicini a prolungare il contratto di Wojciech Szczesny: il portiere polacco è in scadenza nel 2021. Lo riferisce Sky Sport.



Juventus, Szczesny ad un passo dal rinnovo del contratto

Con la Serie A che è in pieno svolgimento, è già tempo di pensare ai primo movimenti di mercato, con la stagione invernale che ormai è alle porte. Tutte le squadre hanno voglia di snellirsi o rinforzarsi, ma alcune hanno come obiettivo invece il prolungamento di contratto. Una su tutte è la Juventus, che è pronta a blindare i suoi pezzi pregiati. Uno di questi è il polacco Szczesny, prossimo a siglare il rinnovo di contratto col club bianconero.

La notizia è stata riferita da Sky Sport, spiegando come il portiere polacco, in scadenza nel 2021, si appresti a firmare il prolungamento con la Signora a conferma di un matrimonio solidissimo. La mossa della Juventus è quindi tesa ad evitare ipotetici grattacapi, possibili nel momento in cui si sarebbe finito a trattare il rinnovo ad un anno dal termine dell’accordo. Ma non c’è solo il portiere nella lista dei prolungamenti. Come annunciato dal d.s. Fabio Paratici nel prepartita di Juventus-Milan, anche Cuadrado sarebbe ad un passo dal rinnovo con i piemonesi. Ma per lui ci sarà tempo di parlarne più avanti.