Calciomercato Milan, Ibrahimovic in rossonero? C’è l’offerta di Boban

Calciomercato Milan, Ibrahimovic ritorno possible

Tornare in quella che è un po’ la sua Nazione adottiva: il legame tra Zlatan Ibrahimovic e l’Italia, in particolar modo la città di Milano, è cosa risaputa. Proprio all’ombra del Duomo il fenomeno svedese ha vinto la bellezza di quattro scudetti, l’ultimo dei quali con la maglia del Milan. E sarebbero proprio i rossoneri a voler riportare lo svedese in Italia in vista del prossimo calciomercato invernale. Ibrahimovic ha infatti un contratto con i La Galaxy che scadrà il prossimo 31 dicembre. Da quel momento gli sarà possibile accordarsi a parametro zero con qualsiasi club di suo gradimento e il richiamo del diavolo, di recente, sembra essersi fatto sempre più forte. I rapporti tra la dirigenza del Milan, Raiola e lo stesso Ibra sono ottimi tanto che, come scrive Tuttosport, le parti starebbero già ragionando su un possibile accordo, con Boban che avrebbe già in mente la proposta contrattuale da sottoporre al campione.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic bis: Boban prepara un contratto da 4 milioni

Per far sì che l’Ibrahimovic bis possa avverarsi, Zvonimir Boban, CEO dei rossoneri, starebbe pensando ad un contratto da 4 milioni di euro valido per 18 mesi, dunque sino al termine della prossima stagione. Un ingaggio importante per un atleta che ha già compiuto 38 anni e che, tra l’altro, non pare incontrare la piena appovazione del Fondo Elliott. Il gioco, comunque, sembra valere la candela anche perché Ibrahimovic è un attaccante di caratura internazionale che ha dimostrato di poter fare la differenza sebbene in un campionato meno competitivo come la MLS. Vista la sterilità offensiva palesata dalla squadra (solo 11 gol fatti in 12 partite) il Milan potrebbe andare alla ricerca di un importante innesto in attacco. La sessione invernale di calciomercato si avvicina e i rossoneri sarebbero pronti ad accogliere a braccia aperte il ritorno dell’uomo che, sotto la gestione Allegri, contribuì con i suoi 42 gol in due campionati alla conquista del diciottesimo tricolore della storia del club.