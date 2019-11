Calciomercato Milan, Kean a gennaio? Raiola a colloquio con Maldini e Boban

Calciomercato Milan, Kean in rotta con l’Everton

Siamo già ai titoli di coda: l’avventura di Moise Kean con la maglia dell’Everton potrebbe già essere giunta al termine senza che il giovane attaccante, classe 2000, sia riuscito davvero ad integrarsi nella sua nuova realtà professionale. Svogliato, indolente e mai capace di giustificare i 27,5 milioni di euro versati dagli inglesi alla Juventus per portarlo sulle sponde del Tamigi. Già, perché in Premier League Kean ha dimostrato ben poco dell’ariete devastante che, lo scorso anno, era riuscito ad eclissare anche Mario Mandzukic. Zero reti per lui, finora, nel campionato della Corona e un idillio con la società che fatica a sbocciare, complici alcuni atteggiamenti fuori dalle righe. E’ notizia recente, infatti, l’esclusione del ragazzo dalla lista dei convocati per la gara contro il Southampton a causa del ritardo con il quale si è presentato alla riunione tattica pre-partita (è già la terza volta che accade).

Viste queste circostanze, è naturale che Kean torni al centro delle voci di calciomercato e, in particolar modo, quelle che concernono il Milan.

Calciomercato Milan, Kean a gennaio? Contatti con Raiola

Già perchè il Milan avrebbe proprio bisogno di un attaccante che sia capace di risolvere le partite e il clase 2000 potrebbe fare al caso dei rossoneri. Come riporta La Stampa, il suo agente, Mino Raiola, avrebbe già avuto un contatto con Maldini e Boban desiderosi di sondare il terreno per un eventuale colpo di mercato a gennaio. Viste le difficoltà palesate da Piatek nel rendersi incisivo come lo scorso anno e, l’ancora scarsa, esperienza di Leao, il Milan potrebbe decidere d’investire su un giovane (che, tra l’altro, potrebbe arrivare in prestito) già abituato alla realtà del nostro campionato. Proprio contro il Milan, Kean visse uno dei momenti topici della propria passata stagione quando, con un suo gol, decise il big match dell’Alianz Stadium fissando sul 2-1 il punteggio per i bianconeri. Che possa ora diventare il prossimo colpo di mercato dei rossoneri e risolvere parecchi problemi del diavolo?