Calciomercato Napoli, si cerca il nuovo Hamsik: tqnti nomi per Ancelotti

Calciomercato Napoli, si cerca un nuovo Hamsik: diversi nomi per Ancelotti

Si prospetta un gennaio molto caldo per il Napoli. Il terremoto scoppiato in seguito alla vicenda del ritiro, rischia di avere non poche ripercussioni sul calciomercato degli azzurri, con diversi “senatori” che potrebbero lasciare la corte di Carlo Ancelotti. È una squadra in conclusione il Napoli, in crisi di gioco e di risultati e giá abbastanza distante dalle posizioni che contano. A preoccupare è soprattutto la tenuta difensiva di una squadra capace di suvire ben 15 gol in 12 gare e ancora in cerca del migliore Allan non piû cosí incisivo nel fare filtro a centrocampo.

Un centrocampo che sembra risentire dell’assenza di uno come Marek Hamsik, capace di garantire soliditá e inserimenti alla squadra. Proprio per questo uno degli innesti del calciomercato invernale potrebbe essere un centrocampista, con vari nomi su taccuino del DS Giuntoli.

Calciomercato Napoli, Lobotka, Kessiè o Berge per gennaio? La situazione

Uno dei potenziali obiettivi potrebbe proprio essere un erede “naturale” di Hamsik, sia per caratteristiche che per nazionalitá: Stanislav Lobotka, regista della Nazionale slovacca e del Celta Vigo che sta attirando gli occchi degli osservatori per le buone prestazioni nellq Liga Spagnola. Un ostacolo é peró rappresentato dalla clausola rescissoria di 50 milioni inseeita nel suo contratto e che rende difficile pensare ad un investimento giá per il mercato di gennaio.

Più abbordabile, il mediano del Genk, Sander Berge: la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 25 milioni e la buona prova offerta contro i partenopei in Champions League potrebbe persuadere De Laurentiis a tentare il colpo e regalarlo ad Ancelotti per la seconda parte di stagione.

Resterebbe infine viva la pista Kessiè, in totale rottura con il Milan e che sarebbe ben felice di rimanere in Italia e abbracciare i colori azzurri. Quale sarà il primo rinforzo del Napoli? La squadra ha bisogno di essere puntellata in diversi reparti e il centrocampo potrebbe essere il primo ad essere ritoccato.