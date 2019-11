Donnarumma lontano da Milano, arriva l’affondo della Juventus

Uno dei giocatori più talentuosi e allo stesso tempo più chiacchierati in casa Milan è Gianluigi Donnarumma. Il classe ’99 è da considerarsi il portiere della nazionale per i prossimi 10/15 anni e sicuramente porta ai rossoneri non pochi punti per stagione. La sua telenovela sembrava essersi conclusa, con Gigi intenzionato a diventare la bandiera della squadra attualmente nelle mani di Elliott. Ma le acque sono tornate ad agitarsi. Infatti, secondo varie indiscrezioni, la Juventus sarebbe tornata alla carica. La leva che potrebbe mettere in difficoltà la società milanese è la durata del contratto del giovane portiere, contratto che scade a giugno 2021. Questo, nel calciomercato di oggi, significa che c’è tempo fino a giugno 2020 per trovare una soluzione, dopodiché il giocatore sarà perso. La scenario al momento più diffuso nelle ricostruzioni è che Donnarumma possa lasciare a giugno verso Torino, con uno fra Demiral e Rugani che potrebbe fare il percorso inverso. E’ stata esclusa la pista che porta ad uno scambio con Szczesny. Uno scenario che potrebbe far più piacere ai tifosi milanisti è che si trovi una soluzione con l’agente del portiere della nazionale, Mino Raiola, con il quale il rapporto è stabile e che potrebbe avere interesse a piazzare un altro dei suoi assistiti di lusso alla corte di Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic. La voce gira da una settimana ormai e potrebbe anche verificarsi nei prossimi mesi. Intanto, ai tifosi del Milan non resta che sperare che Gianluigi Donnarumma voglia rimanere dove sta il suo cuore: a Milanello.