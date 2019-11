Calciomercato Inter, Marotta scatenato: De Paul e gennaio, Kulusevski a giugno

Calciomercato Inter, Marotta scatenato: De Paul a gennaio…

Due colpi per sognare in grande: il calciomercato dell’Inter è destinato ad infiammarsi già a partire dalla sessione di gennaio, in quanto Beppe Marotta starebbe pensando già ai prossimi innesti che possano rendere davvero i nerazzurri una squadra competitiva e accreditata per sottrarre la leadership alla Juventus. Come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri starebbero pensando di rinforzarsi soprattutto dalla cintola in su, e avrebbero messo nel mirino due obiettivi ben specifici: Rodrigo De Paul e Dejan Kulusevski. L’argentino, in odore di big già dalla scorsa estate, ha dalla sua una discreta duittilità tattica, che gli consente di agire sia da interno di centrocampo che da esterno destro. Marotta ha sempre intrattenuto ottimi rapporti con la famiglia Pozzo e potrebbe approfittarne per tentare il colpo già a gennaio. De Paul, otto presenze condite da un gol in A quest’anno, andrebbe a rappresentare per l’Inter quel rinforzo a centrocampo tanto richiesto da Conte e che, alle voci Matic, Rakitic e Vidal, rischia di rimanere soltanto un sogno.

Come già detto, il numero 10 friulano è gà stato accostato ai nerazzurri ed è dunque probabile che qualche contatto sia già stato. Si parla di cifre pari a circa 35 milioni di euro per un ragazzo che Tudor considera fondamentale e di cui difficilmente vorrà privarsi.

…E Kulusevski a giugno

Ma il calciomercato dell’Inter non finisce qui: Beppe Marotta è notoriamente attento ai vari talenti che, di anno in anno, la Serie A mette in vetrina. Uno di questi è senza dubbio Dejan Kulusevski: il giovane attaccante scuola Atalanta sta impressionando tutti con la maglia del Parma addosso. Esterno rapido e dotato di buon dribbling e tecnica di base, Kulusevski ha già messo a segno due gol in dieci presenze quest’anno, andando a comporre, insieme a Gervinho e Cornelius il tridente che sta facendo volare i crociati in classifica permettendo a D’Aversa di sognare anche l’Europa. Su Kulusevski si sarebbero posati gli occhi di tante big (tra cui la stessa Juventus), ma la dirigenza dell’Inter si starebbe muovendo in anticipo, tanto che Ausilio era allo stadio in occasione di Parma-Roma proprio per vedere all’opera il ragazzo. Se ne parlerà a giugno quando, per strapparlo all’Atalanta ci vorrà una bel sacrificio economico (si parla già di almeno 30 milioni), ma Marotta e Conte sono alquanto ambiziosi e puntano a portare l’Inter in alto il più presto possibile.