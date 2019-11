Calciomercato Napoli, rivoluzione in atto: De Laurentiis punta Halaand e Berge

Calciomercato Napoli, De Laurentiis spietato: via i senatori e assalto ad Haaland e Berge

Un Napoli alla norvegese: la prossima sessione di calciomercato estiva potrebbe rappresentare uno snodo importante per il destino degli azzurri, che dovrebbero cambiare completamente pelle scrivendo la parola fine su un ciclo che, partendo da Benitez, sembra essere giunto al capolinea con Carlo Ancelotti, tecnico sempre più isolato e in piena rotta di collisione con dirigenza e quadra.

I fatti del post-Salisburgo, con i giocatori che hanno osteggiato il ritiro imposto dalla società, ha messo diversi senatori sul banco degli imputati, convincendo De Laurentiis che sia giunta ora di fare piazza pulita: Mertens, Callejon, Allan e lo stesso Insigne potrebbero partire a giugno e, per rimpiazzarli, il patron azzurro sarebbe pronto ad investire cifre importanti. Il Napoli infatti, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, avrebbe puntato i due “gioiellini” norvegesi Haaland e Berge, 40 anni in due, entrambi affrontati nel girone di Champions League. Su Haaland non c’è bisogno di spendere troppe parole, i numeri parlano per lui: 26 reti in 18 presenze stagionali, di cui sette in quattro match europei. E’ storia recente la doppietta messa a segno proprio contro il Napoli nella vittoria esterna degli azzurri sul campo del Salisburgo: prima un rigore, poi un gran gol di testa a dimostrare le grandi dot fisico/atletiche e la freddezza di cui dispone il ragazzo nonostante la giovane età. Su di lui, riferisce sempre la rosea, sono vigili gli occhi di diverse “big” tra cui anche la Juventus. De Laurentiis, però, sarebbe intenzionato a giocarsi le proprie carte e, per Haaland potrebbe avanzare un’offerta pari a circa 40 milioni per convincere il Salisburgo a cedere.

Pista ancora più in discesa per Berge: sempre secondo ciò che riferisce la fonte, De Laurentiis avrebbe già intensificato i contatti con Peter Crooner, presidente del Genk, per portare a Napoli il ragazzo. 20 milioni è la cifra che il presidente azzurro sarebbe disposto a spendere per assicurarsi le prestazioni del giovane mediano. Rinnovarsi per non morire: a Napoli spirano venti di cambiamento, e il ciclone De Laurentiis sarebbe pronto ad attuare una rivoluzione in vista del prossimo calciomercato puntando su giovani di talento che diano vita ad un nuovo ciclo senza abbandonare le posizioni di vertice.