Calciomercato, Ibrahimovic conteso tra Napoli e Milan

Zlatan Ibrahimovic è il nome caldo della prossima sessione invernale del calciomercato. L’ex attaccante del Milan potrebbe fare ritorno e indossare nuovamente la maglia rossonera ma, per ora, la situazione sembra essere in stand-by. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, la dirigenza del Milan avrebbe voluto chiudere la trattativa con Zlatan Ibrahimovic entro il 10 dicembre per programmare successivamente il ritorno del giocatore a Milanello ma c’è ancora un piccolo problema nell’accordo, legato alla durata del contratto. Ibrahimovic, infatti, vorrebbe firmare per diciotto mesi mentre il club rossonero ne offrirebbe sei con l’opzione per il prossimo anno in caso di qualificazione in Champions League. Attenzione, intanto, al Napoli del neo mister Gennaro Gattuso: il club partenopeo resta alla finestra ma per ora non ha avanzato alcuna proposta all’attaccante svedese. Il tecnico ha conosciuto da poco la squadra, e ha deciso di puntare su Milik per l’attacco del Napoli in questa seconda parte del campionato, considerando l’ottima stagione che sta disputando nonostante i risultati non particolarmente favorevoli. Nella conferenza stampa di presentazione Gattuso ha elogiato Zlatan, senza però sbilanciarsi sul futuro: ‘Voglio parlare solo di chi c’è. Ibrahimovic come altri giocatori è incredibile‘ le parole dell’ex allenatore rossonero. Mister Pioli lo accoglierebbe a braccia aperte a Milano, la dirigenza deve valutare seriamente ogni piccolo particolare per riportare lo svedese in Italia.