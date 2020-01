Calciomercato Lecce, pista cilena per l’attacco

Impegnato nella ricerca del difensore, il ds Meluso sembra intenzionato a portare nel Salento anche un elemento per rinforzare il reparto offensivo dei giallorossi. Il dirigente calabrese, secondo Sky Sport, sarebbe sulle tracce di Angelo Araos, cileno in forza al Ponte Preta ma di proprietà del Corinthians. L’operazione è molto complicata, ma in queste ultime ore di calciomercato può succedere di tutto. Molto talentuoso ed eclettico, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, il trequartista di Antofagata comincia la sua carriera nella squadra della sua città, con la quale scende in campo 46 volte segnando 2 gol. Nel 2018, passa all’Universidad Da Chile, in cui, con prestazioni di ottima fattura, mette in risalto tutte le proprie abilità, che gli valgono, per il campionato successivo, la chiamata del Corinthians, prestigioso club del Brasile e di tutto il Sudamerica. Con i carioca, colleziona 5 presenze nel Brasilerao 2018. Quest’anno, il sodalizio di San Paolo decide di mandare il ragazzo in prestito al Ponte Preta, in maniera tale da acquisire la maturità giusta per diventare un calciatore completo. Ora, qualora la trattativa dovesse concludersi con la fumata bianca, potrebbe compiere un ulteriore salto di qualità giungendo in Serie A con la maglia del Lecce. Ovviamente con l’auspicio che possa fornire ai pugliesi il suo contributo per il raggiungimento della salvezza.