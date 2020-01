Calciomercato Lecce, spunta Rogel per la difesa

Ultime 24 ore di calciomercato frenetiche per il Lecce, impegnato nell’individuazione del difensore che andrà a rimpolpare la rosa a disposizione di mister Fabio Liverani. Oggi si è fatta calda la pista che porta ad Augustin Rogel, uruguaiano classe 1997 in forza al Tolosa, club di Ligue 1, già cercato la scorsa estate dal club di Via Colonnello Costadura. Difensore alto circa 1,90, abbastanza robusto, il centrale nativo di Montevideo comincia a calcare i palcoscenici del calcio professionistico in patria, al Nacional, in cui, con ottime prestazioni, attira le attenzioni del Milan. Nel 2017 vince con la sua nazionale il campionato sudamericano under-20 in Ecuador. L’anno successivo, alla scadenza naturale del suo contratto, si trasferisce al Kryla Sovetov, club della massima serie russa. Qui colleziona 14 presenze con 1 gol. A Luglio dello scorso anno viene rilevato a titolo definitivo dal Tolosa. In Francia, però, a causa di vari infortuni vede poco il campo, solo 6 presenze per lui, e ora il club transalpino pare disposto a cederlo. Meluso e Sticchi Damiani cercheranno nelle prossime ore di trovare la formula giusta per accontentare i desiderata del sodalizio francese. Adesso sarà compito del tecnico Fabio Liverani aiutare l’uruguagio a compiere il salto di qualità definitivo in modo tale da giustificare tutto ciò di buono che gli addetti ai lavori hanno espresso sul suo conto.